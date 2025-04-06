Kısırlaştırma vurgunu: Lüks villada yaşıyor

Sokakların başıboş köpeklerden arındırılması için çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet eden sözde hayvanseverler bağış toplamaya devam ediyor. “Gerçek Sevgi Derneği” kurucusu Pusat Çekeryürekli, sokak hayvanlarını kısırlaştırma bahanesiyle iki saatte, 2.2 milyon lira bağış topladı. 3 bin köpeği kısırlaştırma vaadiyle para toplayan Çekeryürekli’nin 300 köpek kısırlaştırıp gerisini çöplüğe bıraktığı iddia edildi.





PARAYLA İSTEDİĞİMİ YAPARIM!

Çekeryürekli, topladığı bağışlarla Silivri’de kirası 100 bin liralık lüks villada kalıyor. Sosyal medya üzerinden topladığı bağışlarla kendine bir yaşam kuran Çekeryürekli, katıldığı bir yayında geçimini hayvanlar üzerinden gelen paralarla sağladığını belirterek, “Bir petşopçu bundan nasıl gelir sağlayabiliyorsa bir hayvansever de sağlayabilir. Ev, araba alabilir ve psikolojik bir savaş verdiği için bağış paralarıyla eşiyle gezip dolaşıp yemek yiyebilir” diyerek itirafta bulundu.





BAŞKA DERNEK İFŞA ETTİ

Çekeryürekli’yi yine bağış toplayan bir diğer organizasyon olan Sohayko Derneği’nin kurucusu Yasin Yılmaz ifşa etti: “Şimdi Pusat’a soruyoruz İğneada köpekleri için bir saatte topladığın iki milyon 200 bin TL’yi ne yaptın? 500 bin TL köpek velisi Buket’e, 500 bin TL mutlu patiler Rabia’ya, kalanı Kurtaranev Onur’a ve kendine aldın. 3 bin köpek kısırlaştıracaktın 300 köpek kısırlaştırdın! Çöplüğe geri attın!”



