Kişisel veriler için yeni önlem: KVKK QR kod risklerini anlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), QR kodlar aracılığıyla gerçekleştirilen siber saldırılara karşı bireylerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin "QR Kodlarla Gelen Risk: Quishing" dokümanı hazırladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, QR kodların, son yıllarda restoran menülerinin incelenmesinden çevrim içi ve çevrim dışı ürün veya hizmetlere ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine, internet sitelerine hızlı erişim sağlanmasından bilgi paylaşımına kadar gündelik yaşamın birçok alanında yaygın şekilde kullanıldığı belirtildi.
QR kod kullanımının ağırlıklı olarak mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu cihazların bireylerin gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin, QR kod teknolojisinin erişilebilirliğini ve kullanım sıklığını artırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: