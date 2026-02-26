Kişisel veriler için yeni önlem: KVKK QR kod risklerini anlattı

"QR kodlar, hızlı erişim imkanı ve kullanım kolaylığı sunmakla beraber, bu kodlar aracılığıyla yönlendirilen içerikler kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği bakımından birtakım riskler doğurabilmektedir. Bu kapsamda, bireylerin fiziksel veya dijital ortamlarda karşılaştıkları QR kodları taramaları sonucunda, farkında olmaksızın oltalama saldırılarının hedefi haline gelmeleri mümkün olabilmektedir. 'QR Kodlarla Gelen Risk: Quishing' dokümanında, QR kodlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir oltalama saldırısı türü olan quishing ele alınmakta olup, bu saldırı türünün ne olduğu, nasıl gerçekleştirildiği, nasıl tespit edilebileceği ve quishing saldırılarına karşı bireyler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar genel hatlarıyla açıklanmaktadır."