Gündem Kısıtlama saatlerinde araçla alkol satarken yakalandı 20 bin TL ceza kesildi
ESKİŞEHİR

Kısıtlama saatlerinde araçla alkol satarken yakalandı: 20 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, aracıyla alkol satışı yaparken yakalandı. Şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, kısıtlama saatlerinde alkol satışından ise 17 bin TL ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Denetime yakalana şahsa toplam 20 bin TL ceza kesildi.
Denetime yakalana şahsa toplam 20 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir’de, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, araçtan alkol satışı ile ilgili yaptığı denetimler kapsamında bir otomobili, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak ile Bacı Sokak kesişiminde durdurdu.

Araçta yapılan aramada içinde toplamda 20 kutu alkollü içecek ve 1 adet pos cihazı ele geçirildi. Alkollü içecekler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, ayrıca kısıtlama saatlerinde alkol satışımdan dolayı 17 bin TL idari para cezası kesildi.

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