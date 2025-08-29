Kitap okurken yorgun mermiyle yaralanmıştı: Mehmet 3,5 ay sonra hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, evinin damında kitap okuduğu sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Mehmet Yeşilay (9), 3,5 ay sonra hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'daki olay, 11 Mayıs’ta Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay’a nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Yeşilay’ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Yeşilay, 3,5 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Yeşilay, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.