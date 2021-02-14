Kızı için Kandil’i bastı

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan 203 ailenin evlat nöbetinde 530 gün geride kaldı. 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılıp dağa götürülen kızı Ceylan Şeyma için HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu Yeni Şafak’a konuştu.

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Kızının PKK’ya götürülüş sürecini anlatan gözü yaşlı anne, “Kızım gittikten 2 hafta sonra Ceylan’ın arkadaşı anlattı. Ceylan’ı HDP’liler götürdü. 15 gün İstanbul’da HDP binasında tutmuşlar. İstanbul’daki HDP binasında Ceylan’a ‘Senin adını dağa yazdık, dağ kadrosuna gönderiliyorsun’ demişler. Ceylan olduğu yere çöküp ‘Annemi bırakamam’ diye ağlamış” dedi. Bunu öğrendikten sonra HDP İstanbul İl Başkanlığı’na gidip kızını istediğini söyleyen Mutlu, “Dördüncü katta çok kavga ettik. 1 ay çok uğraştım. Gittim geldim. Kapıda bekledim. Ceylan’ı İstanbul’dan Diyarbakır’a götürmüşler. 1,5 ay HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda tutmuşlar. Sonra da Irak’a göndermişler” şeklinde konuştu.

Türkan Mutlu, kızı Ceylan’ı en son IMC TV yayınında görmüş.

O KADINI GETİRME İYİ OLMAZ

Bunu öğrenince peşinden Kandil’e gittiğini söyleyen Türkan Mutlu, şunları anlattı: “Kaçırıldıktan 3 ay sonra kardeşim ve terör örgütü ile irtibatlı olan bir aracıyla Kandil’e gittik. Orada bizi 2 saat beklettiler. Kadınlı erkekli teröristler yanımıza geldi. ‘Bana kızımı getirin’ dedim. Kızımın yaşındaki teröristler bana ‘Senin kızın bizimledir. Ne olacak biz de senin kızlarınız. Biz de senin kızının yerindeyiz’ dediler. ‘Kızımı almadan gitmem’ dedim. Kızımı göstermediler. Ben teröristlerle tartışmaya başlayınca bizi Kandil’e götüren aracı ‘Sizi götüreyim. Yarın kızını sana gösterecekler’ dedi. Beni kandırdılar. Otele geri döndük. Kandil’e gideceğiz diye sabah erkenden uyandım. Aracı geldi, ‘Beni telefonla aradılar. Sakın ha sakın o anneyi buraya getirme. Getirirsen kötü olur. Kızını bir daha hiç göremez’ dediler. Onunla da tartıştım. Sonra kardeşim ‘Abla biz buraya ölmek için mi geldik’ deyince İstanbul’a döndük.”

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