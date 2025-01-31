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Kızılay tırları sınırı geçti

Kızılay tırları sınırı geçti

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Kızılayı, Gazze’deki ateşkes sonrası insani yardım çalışmalarını hızlandırdı. 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından Kızılay, ilk etapta Mısır Kızılayı ile işbirliği yaparak Gazze’ye yardım girişlerini yeniden başlattı. İnsani yardım malzemelerinden oluşan 30’dan fazla tır Refah Sınır Kapısı’ndan geçişini tamamladı. Türk Kızılayı, Birleşmiş Milletler (BM) kurumu UNRWA işbirliğiyle 10 bin adet gıda kolisi ve 52 bin adet kurban payından oluşan toplam 12 tırlık yardım malzemesini de Kerem Abu Salim Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırdı. Kızılay’ın Suriye’ye yönelik yardımları da hız kazandı. Halep’e bir ziyaret gerçekleştiren Türk Kızılayı Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Suriye Arap Kızılay’ı Halep Şube Başkanı Muhammed Şamma ile birlikte Halep Sevgi Mağazası'nın açılışını yaptı. Mağaza haftanın 5 günü aileler için açık olacak.


#Gazze
#yardım
#Kızılay

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