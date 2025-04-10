Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kızılhaç'a göre fonlardaki düşüş Sudan'daki insani krizi derinleştirebilir

Kızılhaç'a göre fonlardaki düşüş Sudan'daki insani krizi derinleştirebilir

17:1010/04/2025, Thursday
AA
Sonraki haber
Kızılhaç'a göre fonlardaki düşüş Sudan'daki insani krizi derinleştirebilir.
Kızılhaç'a göre fonlardaki düşüş Sudan'daki insani krizi derinleştirebilir.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), insani yardım fonlarındaki düşüşün, Sudan'da yaşanan krizi daha da kötüleştirebileceğini bildirdi.

ICRC, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 2 yıldır çatışmaların devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, ülkedeki insani durumun felaket seviyesinde olduğu belirtilerek "Uluslararası insani hukuk ilkelerine açık bir şekilde uyulmaması, bu korkunç krize katkı yaptı. İnsani yardım fonlardaki büyük düşüş, bunun daha da kötüleşmesine neden olabilir." denildi.

Ülkede son 2 yılda acil sağlık hizmetlerinin engellenmesinin, hastanelere ve diğer temel sivil altyapılara yönelik saldırıların endişe verici olduğu kaydedilen raporda, cinsel şiddet gören ve kayıp sevdiklerini arayan insanların sayısında yüzde 66 artış yaşandığına işaret edildi.

ICRC'ye, kayıp aile üyelerinin bulunması amacıyla 7 bin 700'e yakın talep ulaştığı bildirildi.

Raporda, "Sivillerin korunması ve engelsiz insani erişim, pazarlığa açık değildir. Bunlar yasal yükümlülüklerdir ve felaketin kötüleşmesini önlemenin tek yoludur." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların, Mayıs 2023'te Cidde Bildirgesi'ni imzalayarak uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme taahhütlerini belirttikleri hatırlatılan raporda, buna uyulması çağrısı yapıldı.


"Milyonlarca hayat ve tüm bir bölgenin istikrarı tehlikede"

Raporda görüşlerine yer verilen Sudan'daki ICRC Heyet Başkanı Daniel O'Malley, uluslararası topluma Sudan'ı gündemden düşürmeme çağrısında bulundu.

O'Malley, "Milyonlarca hayat ve tüm bir bölgenin istikrarı tehlikede. Sudan halkına çok ihtiyaç duyduğu yardımı ulaştırmak için koordineli diplomatik ve insani çabaları artırmalıyız. Şimdi uluslararası insani hukuka saygı göstermek için yatırım yapma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

#Sudan
#İnsani yardım
#Kızılhaç
#kriz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bill Gates açıkladı: Yapay zekanın tehdit etmeyeceği 3 meslek