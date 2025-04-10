Kızılhaç'a göre fonlardaki düşüş Sudan'daki insani krizi derinleştirebilir.

ICRC, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 2 yıldır çatışmaların devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, ülkedeki insani durumun felaket seviyesinde olduğu belirtilerek "Uluslararası insani hukuk ilkelerine açık bir şekilde uyulmaması, bu korkunç krize katkı yaptı. İnsani yardım fonlardaki büyük düşüş, bunun daha da kötüleşmesine neden olabilir." denildi.

Ülkede son 2 yılda acil sağlık hizmetlerinin engellenmesinin, hastanelere ve diğer temel sivil altyapılara yönelik saldırıların endişe verici olduğu kaydedilen raporda, cinsel şiddet gören ve kayıp sevdiklerini arayan insanların sayısında yüzde 66 artış yaşandığına işaret edildi.

ICRC'ye, kayıp aile üyelerinin bulunması amacıyla 7 bin 700'e yakın talep ulaştığı bildirildi.

Raporda, "Sivillerin korunması ve engelsiz insani erişim, pazarlığa açık değildir. Bunlar yasal yükümlülüklerdir ve felaketin kötüleşmesini önlemenin tek yoludur." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların, Mayıs 2023'te Cidde Bildirgesi'ni imzalayarak uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme taahhütlerini belirttikleri hatırlatılan raporda, buna uyulması çağrısı yapıldı.





"Milyonlarca hayat ve tüm bir bölgenin istikrarı tehlikede"

Raporda görüşlerine yer verilen Sudan'daki ICRC Heyet Başkanı Daniel O'Malley, uluslararası topluma Sudan'ı gündemden düşürmeme çağrısında bulundu.