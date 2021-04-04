Kızını dövdüğü görüntüler infiale neden olmuştu: 20 yıl hapis istemi

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan Nurcan Serçenin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs, Hayrettin Bahar ise çocuğu öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan Serçe çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle çocuğu öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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GÜNDEM Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı: Yeniden gözaltında

GÜNDEM Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

OYNAT 00:59 Kocaeli'de kan donduran olay: Gözü dönen anne kızını yastıkla boğmaya çalıştı Kocaelinin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi?nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

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