Kızının erkek arkadaşını öldüren şahsın cezası belli oldu

Kayseri'de kızı T.A.'nın (16) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabanca ile vurarak öldüren Şükrü A. (36) farklı suçlardan toplam 29 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile otomobille gezen kuaför Osman Can Gündüz, bu sırada kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı görüp yanına gitti. Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A., onu kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarparak durdurdu. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.
17 gün sonra hayatını kaybetti
Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. Yaralanan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 17 gün sonra hayatını kaybetti. Olaydan 46 gün sonra Adana'da yakalanan Şükrü A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
'Kasten adam öldürme' suçu
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Şükrü A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Şükrü A. ile ölen Gündüz'ün şikayetçi annesi E.B. ve olay sırasında yanında olan arkadaşı A.K.T. hazır bulundu.
'Silah kazara patladı'
'Silahı bana doğru doğrulttu'
'Haksız tahrik' indirimi uygulandı
Mahkeme heyeti, sanık Şükrü A.'yı, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.