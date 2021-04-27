Kobani azmettiricileri için hesap vakti

ABDULLAH SARİCA

Kobani eylemleri nedeniyle aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen dava için geniş güvenlik önlemi alındı. Bazı sanıklar duruşmaya SEGBİS’le katılırken, arkadaşlarıyla kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü’nün babası Fikri Börü de duruşmayı izledi.

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SALONU TERK ETTİLER

Sanık avukatları duruşma salonuna giremeyen avukatların olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı koronavirüs tedbirleri kapsamında salona giremeyenler için ayrı salon hazırlandığını belirtti. Masalara vurarak salondan ayrılan avukatların sanıklara “Mahkemeye kimlik tespitlerini yaptırmayın” dediği duyuldu. Sanıklardan yalnız eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen mahkemeye beyanda bulundu. Diğer sanıklar heyete cevap vermedi.

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Selahattin Demirtaş

Figen Yüksekdağ

CEVAP VERMEYİZ

Tutuklu sanıklardan Sebahat Tuncel kimlik tespiti esnasında “Savunma hakkı engellenemez” diye slogan attı. Kimlik tespitine direnen Demirtaş da mahkemede “Bize karşı sesinizi yükseltmeyin, karşınızda çocuk yok. Böyle davranamazsınız. Avukat yoksa cevap vermeyiz. Biz size değil cevap vermek, günahımızı bile vermeyiz” gibi sözlerle şov yaptı.

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İddianamenin özetlenmesinin ardından tutuklu sanıklar Demirtaş, Yüksekdağ ve Tuncel reddihakim talebinde bulundu. Sanık avukatlarının aynı yöndeki taleplerini ise geri çeviren mahkeme, bu karara karşı itiraz yolu bulunması nedeniyle savunmaların alınmasına başlanamayacağını bildirdi ve davayı 3 Mayıs 2021’e erteledi.

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Devlete başkaldıran bedelini öder

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Sincan Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, Kobani olaylarının HDP’nin devlete başkaldırısı olduğunu söyledi: “Bizim için içeridekilerle dağdaki teröristler arasında fark yok. Devletimize başkaldıran herkes elbet bedelini ödeyecektir.”

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