Kobani davasında gizli tanığın dikkat çeken ifadesi: İç savaş çıkartın NATO dahil olur

Ankara’da görülen Kobani davasında dosyaya yeni giren gizli tanık ABC123’ün ifadeleri dikkat çekti. 6-8 Ekim 2014’te 37 kişinin katledildiği Kobani eylemlerini azmettirmekle suçlanan, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında gizli tanık ABC123’ün ifadeleri okundu. HDP’nin Kobani bahanesiyle yaptığı çağrıyı örgütün hazırlayıp HDP Diyarbakır merkez binasına gönderdiğini belirten gizli tanık, “Ardından da söz konusu katliam çağrısı yapıldı. Halkın sınırda toplanmasıyla oluşan güvenlik zaafiyetinden faydalanan PKK, Kobani’ye cephane ve eleman gönderdi” dedi.

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HALK ÇAĞRIYA KATILMADI

Gizli tanık ABC123, “6-8 Ekim tecrübesiyle hendek sürecinde hem silahlı saldırı hem halk ayaklanması amaçlandı. Ancak tam tersi oldu. Silahlı saldırılar vardı ancak halk katılmadı” dedi.

ABC123, çözüm sürecinin bitirilmesi için örgüte dışarıdan baskı yapıldığını da anlattı: “Özellikle Fransa ve ABD çözüm sürecinin bitmesini istedi. Örgüt içinde ‘Siz yeter ki saldırın, biz gereken gücü veririz. Gerekirse BM Barış Gücü NATO olarak Türkiye’ye gireriz. Türkiye’de iç savaş çıkarın, NATO da dahil olur. Doğu ile batı arasında tampon bölge oluşturulur, Kürdistan diye tabir edilen bölge size kalır’ diye konuşulduğunu duydum.”

15 Temmuz’dan sonra ıskalanmadı

Tanık ABC123, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin de ifade verdi: “Darbe sürecini örgüt biliyordu. O güne kadar kullanılan kampların darbeden sonra değiştirildiğini öğrendim. Darbeden önce Türkiye operasyon düzenlediğinde kampların sağına soluna bomba atılıyor, ıskalanıyordu. Darbeden sonraki operasyonlarda neredeyse pencere deliğinden roket girmeye başladı.”

GÜNDEM Kobani olayları davasında ilk duruşma 25 Nisan'da