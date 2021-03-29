Gündem Kocaelide bir şahıs tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı
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Kocaeli haberleri: Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı

Kocaeli'de bir şahıs tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada bir şahıs, oğlu, gelini ve iki torununu bıçakla yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haberleri: Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı
Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli'deki olay gece saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. aynı apartmanda yaşadığı babası Ş.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Ş.K. eline aldığı bıçakla önce oğlu Y.K.’yı daha sonra da gelini E.K. ile 2 torununu bıçaklayarak yaraladı. Gürültüleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslara alınan aynı aileden 4 yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından ailesinden 4 kişiyi yaralayan Ş.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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