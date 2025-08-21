Yeni Şafak
Kocaeli’de 3 evden 500 bin TL değerinde ziynet eşya çalan kadın tutuklandı

21:2821/08/2025, Perşembe
DHA
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 farklı evde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşya çalan Y.G. isimli kadın yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Y.G.’nin 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Darıca ilçesindeki 3 farklı evden 500 bin TL değerinde ziynet eşya ve takının çalınmasını araştıran Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Y.G. isimli kadın olduğunu tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Y.G., dün Gebze ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Y.G.’nin 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.






