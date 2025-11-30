Yeni Şafak
Kocaeli’de kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

16:3930/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
IHA
Olay, saat 15.00 sıralarında Kirazlıyalı Sahili’nde meydana geldi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alabora olan kayıktaki 2 kişiden 1’i kurtarıldı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kayığın alabora olma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kirazlıyalı Sahili’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kayıkta bulunan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı unsurlar, denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürürken, diğer ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.


Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.




#Kocaeli
#Körfez
#alabora
