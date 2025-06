Kocasinan tarımda çağ atlama peşinde

“Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Bölgede yüksek gelir getirici tıbbî ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiğimiz; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin hasadını yaptık. Amacımız, ürün çeşitliliğini artırarak çiftçimize ek gelir sağlamak; ardından şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta ve her zaman çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz.”