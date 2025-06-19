Kocasinan tarımda çağ atlama peşinde

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımsal kalkınma ve yenilikçi üretim modelleriyle Kayseri’yi tarımda öncü kent hâline getirmek amacıyla, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen GreenTech Amsterdam Fuarı’na katıldı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Elmalı Mahallesi’nde kurulmakta olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için en yenilikçi ve çevre dostu teknolojileri yakından görmek amacıyla GreenTech Fuarı’nda temaslarda bulundu.

PROJELER ÇAĞ ATLATTI

Fuarın ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Hollanda Temsilcisi Ethem Tokgözlü ile bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar; “Köyümde Hayat Var” ve “Tarımda Dijital Dönüşüm” projeleri, hububat eleme ve paketleme tesisi, millî ve yerli tohum çalışmaları, tıbbî ve aromatik bitkiler, aspir bitkisi üretimi, siyez ve gacer buğdayı üretimi gibi birçok projeyle Kayseri’yi tarım alanında da çağ atlattıklarını vurgulayarak, Kayseri’ye değer katacak projeler için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.





TARIMSAL ÜRETİM HARİTASI DEĞİŞECEK

Başkan Çolakbayrakdar, Elmalı Mahallesi’ndeki Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesinin Türkiye’nin en iddialı tarım projelerinden biri olduğunu belirterek, “5 milyar TL’lik bu dev yatırım sadece Kocasinan’ın değil, Kayseri’nin, hatta Türkiye’nin tarımsal üretim haritasını değiştirecek. Kapalı sistem seralarda katma değeri yüksek ürünlerin üretimiyle birlikte sadece iç piyasa değil, Avrupa başta olmak üzere dünya pazarları da hedefleniyor. Bu, kırsalda kalkınmanın ve gençlerin yeniden toprağa dönüşünün yolunu açacak” diye konuştu.





AMAÇ İLÇEDE ÜRÜN GAMINI ARTIRMAK

Kayseri’de, Kocasinan’ın diğer ilçeler içerisinde en fazla tarımsal üretim yapan ilçe olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Bölgede yüksek gelir getirici tıbbî ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiğimiz; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin hasadını yaptık. Amacımız, ürün çeşitliliğini artırarak çiftçimize ek gelir sağlamak; ardından şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta ve her zaman çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz.”



