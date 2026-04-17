Komando sayısı artacak

MSB’nin haftalık bilgilendirme toplantısında özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından çıkarılan dersler doğrultusunda yeni adımlar atıldığı vurgulandı. Sahada elde edilen tecrübeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde komando birliklerinin öneminin arttığına dikkat çeken bakanlık, bu kapsamda komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Harp ortamının doğasında ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimlerin yakından takip edildiğini belirten bakanlık kaynakları, kurulacak yeni komando tugaylarının, klasik yapılanmalardan farklı olarak güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun, modern bir anlayışla teşkil edileceği bildirdi. Yeni tugayların; yüksek hareket kabiliyeti, hızlı intikal yeteneği ve çok boyutlu operasyon kabiliyetiyle öne çıkması planlanırken, teknolojik unsurların daha yoğun kullanıldığı, sahadaki anlık değişimlere uyum sağlayabilen esnek bir yapıda olması hedefleniyor. Bu kapsamda birliklerin hem sınır ötesi operasyonlarda hem de farklı coğrafyalarda görev yapabilecek şekilde yapılandırılacağı değerlendiriliyor.