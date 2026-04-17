Komando sayısı artacak

Nur Banu Aras
04:0017/04/2026, الجمعة
Fotoğraf: Arşiv
Milli Savunma Bakanlığı, ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde komando birliklerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma başlattı. MSB kurulacak yeni komando tugaylarının, klasik yapılanmalardan farklı olarak güncel tehdit değerlendirmelerine ve harekât konseptlerine uygun, modern bir anlayışla teşkil edileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) değişen güvenlik ortamına uyum kapsamında teşkilat yapısını güncellediğini açıkladı.

MSB’nin haftalık bilgilendirme toplantısında özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından çıkarılan dersler doğrultusunda yeni adımlar atıldığı vurgulandı. Sahada elde edilen tecrübeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde komando birliklerinin öneminin arttığına dikkat çeken bakanlık, bu kapsamda komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

YENİ NESİL BİRLİKLER

Harp ortamının doğasında ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimlerin yakından takip edildiğini belirten bakanlık kaynakları, kurulacak yeni komando tugaylarının, klasik yapılanmalardan farklı olarak güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun, modern bir anlayışla teşkil edileceği bildirdi. Yeni tugayların; yüksek hareket kabiliyeti, hızlı intikal yeteneği ve çok boyutlu operasyon kabiliyetiyle öne çıkması planlanırken, teknolojik unsurların daha yoğun kullanıldığı, sahadaki anlık değişimlere uyum sağlayabilen esnek bir yapıda olması hedefleniyor. Bu kapsamda birliklerin hem sınır ötesi operasyonlarda hem de farklı coğrafyalarda görev yapabilecek şekilde yapılandırılacağı değerlendiriliyor.

EUROFIGHTER ZİRVESİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 13-14 Nisan 2026 tarihlerinde Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin de bu çerçevede önemli temaslar içerdiği bildirildi. Görüşmelerde Katar’dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durumun gözden geçirildiği belirtildi.


