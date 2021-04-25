​Komandolar Kandil yolunda​

Pençe harekatlarının devam ettiği Irak kuzeyinde odak noktası Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine yönelik kara ve hava harekatı başlatıldı. Harekat, bölgeden İHA/SİHA, keşif uçakları, keşif gözetleme sistemleri ve yerel kaynaklardan elde edilen; eylem ve saldırı amacıyla çok sayıda teröristin Kandil’den Avaşin, Basyan, Zap bölgelerine gönderildiği, PKK’lı teröristlerin sızma ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine başlatıldı. Yaklaşık 2 aylık izleme/takip ve planlamaların ardından önceki akşam düğmeye basıldı.
ZENDURA’DA SICAK TEMAS
23 Nisan saat 20.00 sıralarında Diyarbakır ve Malatya’dan kalkan onlarca savaş uçağı ve Atak helikopterleriyle 50’den fazla hedef ateş altına alındı, eş zamanlı olarak sınır hattında bulunan ateş destek vasıtalarıyla da hedefler etkili şekilde vuruldu. Harekat, odak noktası Irak sınırının 35 km güneyinde bulunan Metina bölgesi olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı noktalarına yönelik eş zamanlı olarak icra edildi. Bu haliyle, Pençe harekatları kapsamında en geniş harekat planlaması oldu. Harekat, helikopterle hava hücum harekatı ve uçar birlik harekatı şeklinde devam etti.
Hava taarruzu ve topçuların taarruzları ardından Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde belirlenen hedeflere komandolar helikopterlerle indirildi. Harekata 4 komando taburunun katıldığı bildirildi. Komando ve özel kuvvet unsurları PKK’lı teröristlerle ilk sıcak teması Metina bölgesinde Zendura tepesinde sağladı. Harekat kapsamında kritik bazı noktalar TSK’nın kontrolüne geçerken, baharda Türkiye’ye sızmayı hedefleyen çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
SIĞINAK VE BARINAKLAR YERLE BİR
Irak’ın bilgisi dahilinde düzenlenen harekata, Pençe harekatlarıyla terörist kamplara yakın noktalarda tesis edilen 30 üs bölgesinden de topçularla destek verildi. Teröristlerin kaçış noktalarını ateş altına alan SİHA ile terörist hareketliliğini anlık izleyen İHA sistemleri harekatta etkili görev aldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın eylem ve saldırı hazırlığı için görevlendirdikleri teröristlerin bölgede bazı noktalara açtıkları sığınak, mevzi ve barınaklar yoğun şekilde ateş altına alındı.
460 hedef vurulduMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatla ilgili bilgi verdi. Akar, “Teröristlere ait 400’e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60’tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu” dedi. Akar, “Metina ve Avaşin-Basyan’daki terör hedeflerine yönelik önceki gün saat 17.40’tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir” diye konuştu.
Gara’dan sonra en büyük darbeIrak’ta Mayıs 2019’da başlatılan Pençe operasyonlarıyla bölge terörist unsurlardan büyük ölçüde temizlenmişti. Yaz ayları yaklaşırken, bölgede olası taciz ve sızma girişimlerine karşı etkili operasyonlar yürütülmeye devam ediliyordu. Son olarak 10 Şubat’ta Gara bölgesine icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 60’tan fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.