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ANKARA

​Komandolar Kandil yolunda​

Komandolar Kandil yolunda

Pençe harekatlarının sürdüğü Irak’ın kuzeyinde, başta Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine kara ve hava harekatı başlatıldı. Pençe Şimşek ve Yıldırım operasyonunda yüzlerce komando Skorskylerle bölgeye indirildi. 50 uçak ve ATAKlar PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Harekatı Ankara’dan yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 460 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Komandolar Kandil yolunda​
Komandolar hava indirme ile bölgeye girdi.

Pençe harekatlarının devam ettiği Irak kuzeyinde odak noktası Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine yönelik kara ve hava harekatı başlatıldı. Harekat, bölgeden İHA/SİHA, keşif uçakları, keşif gözetleme sistemleri ve yerel kaynaklardan elde edilen; eylem ve saldırı amacıyla çok sayıda teröristin Kandil’den Avaşin, Basyan, Zap bölgelerine gönderildiği, PKK’lı teröristlerin sızma ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine başlatıldı. Yaklaşık 2 aylık izleme/takip ve planlamaların ardından önceki akşam düğmeye basıldı.

ZENDURA’DA SICAK TEMAS

23 Nisan saat 20.00 sıralarında Diyarbakır ve Malatya’dan kalkan onlarca savaş uçağı ve Atak helikopterleriyle 50’den fazla hedef ateş altına alındı, eş zamanlı olarak sınır hattında bulunan ateş destek vasıtalarıyla da hedefler etkili şekilde vuruldu. Harekat, odak noktası Irak sınırının 35 km güneyinde bulunan Metina bölgesi olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı noktalarına yönelik eş zamanlı olarak icra edildi. Bu haliyle, Pençe harekatları kapsamında en geniş harekat planlaması oldu. Harekat, helikopterle hava hücum harekatı ve uçar birlik harekatı şeklinde devam etti.

MSB harekatlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB harekatlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Hava taarruzu ve topçuların taarruzları ardından Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde belirlenen hedeflere komandolar helikopterlerle indirildi. Harekata 4 komando taburunun katıldığı bildirildi. Komando ve özel kuvvet unsurları PKK’lı teröristlerle ilk sıcak teması Metina bölgesinde Zendura tepesinde sağladı. Harekat kapsamında kritik bazı noktalar TSK’nın kontrolüne geçerken, baharda Türkiye’ye sızmayı hedefleyen çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komuta merkezine video konferansla bağlandı
OYNAT 04:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan komuta merkezine video konferansla bağlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı. Erdoğan, 'Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız' dedi.

SIĞINAK VE BARINAKLAR YERLE BİR

Irak’ın bilgisi dahilinde düzenlenen harekata, Pençe harekatlarıyla terörist kamplara yakın noktalarda tesis edilen 30 üs bölgesinden de topçularla destek verildi. Teröristlerin kaçış noktalarını ateş altına alan SİHA ile terörist hareketliliğini anlık izleyen İHA sistemleri harekatta etkili görev aldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın eylem ve saldırı hazırlığı için görevlendirdikleri teröristlerin bölgede bazı noktalara açtıkları sığınak, mevzi ve barınaklar yoğun şekilde ateş altına alındı.

460 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatla ilgili bilgi verdi. Akar, “Teröristlere ait 400’e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60’tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu” dedi. Akar, “Metina ve Avaşin-Basyan’daki terör hedeflerine yönelik önceki gün saat 17.40’tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir” diye konuştu.

Gara’dan sonra en büyük darbe

Irak’ta Mayıs 2019’da başlatılan Pençe operasyonlarıyla bölge terörist unsurlardan büyük ölçüde temizlenmişti. Yaz ayları yaklaşırken, bölgede olası taciz ve sızma girişimlerine karşı etkili operasyonlar yürütülmeye devam ediliyordu. Son olarak 10 Şubat’ta Gara bölgesine icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 60’tan fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kuzey Irak'taki terör hedefleri Obüs'lerle yerle bir edildi
OYNAT 00:49
Kuzey Irak'taki terör hedefleri Obüs'lerle yerle bir edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı.

Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı. Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı.

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