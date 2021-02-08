​Komandonun vurucu gücü artık daha güçlü

TSK’nın terörle mücadelede etkin kullandığı milli piyade tüfeği MPT-76’lar güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yenilendi. 400 gramdan fazla hafifleyerek toplam ağırlığı 3 kilo 750 grama düşen tüfek öncelikli olarak aktif görev üstlenen komando tugaylarına dağıtılacak. MPT-76’nın iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi. Demir, “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonu tamamlandı” dedi. Kalifikasyonu tamamlanan MPT-76-MH’nin vuruş gücü ve kullanım etkinliği daha da arttırıldı.
SERİ ÜRETİM BAŞLADI
- MPT-76-MH’nin seri üretimine başlandı. Türk mühendis ve işçisinin geliştirdiği MPT-76, 2016’da seri üretime başlandığında 4.2 kilogram ağırlığındaydı. Tüfeğin hafiflemesi, zorlu coğrafi ve hava şartlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ekipman ağırlığını azaltacağı gibi, vurucu gücüyle de operasyonların etkinliğine önemli katkı sağlayacak.