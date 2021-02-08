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ANKARA

​Komandonun vurucu gücü artık daha güçlü

Komandonun vurucu gücü artık daha güçlü

TSK’nın terörle mücadelede etkin kullandığı milli piyade tüfeği MPT-76’lar güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yenilendi. 400 gramdan fazla hafifleyerek toplam ağırlığı 3 kilo 750 grama düşen tüfek öncelikli olarak aktif görev üstlenen komando tugaylarına dağıtılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
MPT-76’nın iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi.
MPT-76’nın iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi.

TSK’nın terörle mücadelede etkin kullandığı milli piyade tüfeği MPT-76’lar güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yenilendi. 400 gramdan fazla hafifleyerek toplam ağırlığı 3 kilo 750 grama düşen tüfek öncelikli olarak aktif görev üstlenen komando tugaylarına dağıtılacak. MPT-76’nın iyileştirme çalışmalarına ilişkin açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi. Demir, “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonu tamamlandı” dedi. Kalifikasyonu tamamlanan MPT-76-MH’nin vuruş gücü ve kullanım etkinliği daha da arttırıldı.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

  • MPT-76-MH’nin seri üretimine başlandı. Türk mühendis ve işçisinin geliştirdiği MPT-76, 2016’da seri üretime başlandığında 4.2 kilogram ağırlığındaydı. Tüfeğin hafiflemesi, zorlu coğrafi ve hava şartlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ekipman ağırlığını azaltacağı gibi, vurucu gücüyle de operasyonların etkinliğine önemli katkı sağlayacak.
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