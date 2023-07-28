Komşularının kavgasını ayırmak isterken 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Gaziosmanpaşa'da eşi ve çocuğuyla iş yerinin önünde oturan Özcan Kadam (42), yanına gelen kimliği belirsiz bir şüpheliyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli yanında getirdiği tabancasıyla Kadam'a ateş ederek yaraladı. Bu sırada Kadam'ı kanlar içinde gören eşi ise olay yerinde kalp krizi geçirdi.