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Komşularının kavgasını ayırmak isterken 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kiracısının komşusuyla olan tartışmasına ev sahibinin de dahil olup olayın büyümesi sonucu araya girmek isteyen Şerafettin Yüce, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili ev sahibi S.K. ile cinayeti işleyen ağabeyi İ.K., tutuklandı. 

07:26 . 28/07/2023 Cuma
DHA
 Şerafettin Yüce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

 Şerafettin Yüce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Olay, çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5756/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kiracısı ile komşusunun tartışmasına ev sahibi S.K.'nın da dahil olmasıyla arbede çıktı.


Olayın büyümesiyle diğer komşulardan Şerafettin Yüce de tarafları ayırma amacıyla arbedeye dahil oldu. Kavga esnasında ev sahibi S.K.'nın ağabeyi İ.K., evden aldığı bıçakla kavgayı ayırmak için araya giren Yüce'ye saldırdı. Yüce aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültü üzerine diğer komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.


14 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 14 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yüce, özel bir hastaneye kaldırdı. Şerafettin Yüce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


AĞABEY- KARDEŞ TUTUKLANDI

Olaya karıştığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi S.K. ve ağabeyi İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.






#İzmir
#Karabağlar
#Komşu kavgası
27 dakika önce
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