Komşusunun 4 milyon liralık ziynet eşyasını çaldı: 288 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Çayönü Mahallesi'ndeki evinde bulunan 11 bilezik, 2 tam altın, 20 çeyrek altın ile 50 gram altınının olmadığını fark eden vatandaşın şikayetiyle çalışma başlatıldı. Aynı mahalledeki muhtarlık binasının içerisindeki kamera kayıt cihazının da olaydan sonra çalınması sonrası İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 12 günlük, 288 saat güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan ekip, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden İ.A. olduğunu tespit etti. Komşusunun 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile muhtarlık binasının kamera kayıt cihazını çalan İ.A. isimli şüpheli, adresine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.