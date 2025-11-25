Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tomarza-Kayseri yolu istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi