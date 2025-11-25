Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin araziye uçtuğu kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tomarza-Kayseri yolu istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.