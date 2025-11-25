Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

17:5425/11/2025, Salı
IHA
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin araziye uçtuğu kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza-Kayseri yolu istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi


Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



