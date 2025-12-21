Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp yan yattı: Yaralılar var

23:4421/12/2025, Pazar
IHA
Beş kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beş kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atıp yan yattı. Meydana gelen kaza sonucu beş kişi yaralandı.

Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafik seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan devrildi. Tek taraflı kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Hatay
#Defne
#Kaza
