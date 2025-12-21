Kontrolden çıkan otomobil takla atıp yan yattı: Yaralılar var

Kaza, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafik seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan devrildi. Tek taraflı kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.