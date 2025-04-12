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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

16:5912/04/2025, Cumartesi
DHA
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İstanbul-Avcılar'da otomobil uçurumdan yuvarlandı.
İstanbul-Avcılar'da otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Avcılar’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yaklaşık 4 metrelik yükseklikten düştü. Araç, polis ve çevredekilerin yardımıyla çekicinin yakınına götürüldü. Otomobil daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı ardından yaklaşık 4 metre yüksekten boş araziye düştü. Otomobili, polis ve vatandaşlar iterek çekicinin yakınına götürdü. Otomobil daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde acemi şoför eğitim alanı olarak kullanılan Poyraz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 D 5713 plakalı otomobille hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Avcılar'da otomobil 4 metre yüksekten düştü.

Otomobil önce kaldırıma çıktı daha sonra yaklaşık 4 metre yükseklikten boş alana düştü. Otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede inceleme yaptı. Aracın içinde başka kimsenin olmadığı belirlendi ve kaldırılması için çekici çağırıldı. Ancak otomobilin düştüğü alana çekici giremedi. Bunun üzerine ters dönen otomobil, polis ve çevredekiler tarafından itilerek çekicinin yakınına kadar götürüldü. Daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.






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