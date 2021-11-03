Kontrolü kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu’nda gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ciddi sorunlar bulunduğunu, bunun kaynağının ise adaletsiz olduğunu savunarak konuyu 15 Temmuz’a getirdi.

GECEYİ EVDE GEÇİRDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 kalkışmasında gece Atatürk Havalimanı’ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu evde almış, geceyi de burada geçirmiş olan Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yaptık. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu” dedi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Hepsini görevlerine iade edeceğim

GÖREVE İADE SÖZÜ

Kılıçdaroğlu, “Birileri 15 Temmuz’u Allah’ın bir lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. Haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemelere başvurdu. Bu süreçte beraat edenleri görevlerine iade edeceğiz” ifadeleri ile FETÖ’cülere verdiği teminatı yineledi.

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HAKSIZ YERE İÇERİDELER

Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi finansörü Osman Kavala’nın haksız yere içeride tutulduğunu savundu. Kılıçdaroğlu , “Benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar CHP’ye oy da vermediler, sempati de duymadılar. Ama bizim görevimiz haksızlığa karşı durmaktır” dedi.