Gündem Konyada 5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği
KONYA

Konya haberleri: 5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği

Konya'da 5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği

Konya'da 5 katlı apartman, geniz yakan koku nedeniyle tahliye edildi. İnceleme yapan AFAD’ın KBRN ekipleri kokunun apartman koridorlarına sıkılmış biber gazı kaynaklı olabileceği üzerinde duruyor.

Haber Merkezi DHA
Apartmana ekipler gelip incelemede bulundu.
Apartmana ekipler gelip incelemede bulundu.

Konya'da olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Gufran Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Keskin ve geniz yakan koku nedeniyle apartman sakinleri, panikleyerek binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz görevlileri geldi.

Yapılan incelemede apartmandaki kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine AFAD’ın KBRN ekipleri apartmana sevk edildi.

Ekipler ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede hiçbir bulguya rastlayamadı. Apartmandaki kokunun koridorlara sıkılmış biber gazı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği
FOTOĞRAF 11
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Konya'da olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Gufran Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Title
Keskin ve geniz yakan koku nedeniyle apartman sakinleri, panikleyerek binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz görevlileri geldi.
Title
Yapılan incelemede apartmandaki kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine AFAD’ın KBRN ekipleri apartmana sevk edildi.
Title
Ekipler ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede hiçbir bulguya rastlayamadı. Apartmandaki kokunun koridorlara sıkılmış biber gazı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Title
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Title
5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği
Konya'da 5 katlı apartman, geniz yakan koku nedeniyle tahliye edildi. İnceleme yapan AFAD'ın KBRN ekipleri kokunun apartman koridorlarına sıkılmış biber gazı kaynaklı olabileceği üzerinde duruyor.


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