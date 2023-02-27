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Konya Mobil Diş Aracı Hatay’da hizmet vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Diş Hekimleri Odası ile birlikte hayata geçirdikleri Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı Hatay’ın Defne İlçesi’nde hizmet vermeye başladığını söyledi. Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, “Hatay merkezde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilemiyordu. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği mobil ağız ve diş sağlığı merkezi birçok insanımıza bu hizmeti sunacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Konya Diş Hekimleri Odası’ndaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

16:06 . 27/02/2023 Pazartesi
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Foto: Konya Büyükşehir Belediyesi.

Foto: Konya Büyükşehir Belediyesi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Diş Hekimleri Odası ile birlikte hayata geçirdiği Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı Hatay’da depremzedelere hizmet vermeye başladı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinden sonra büyük yıkıma uğrayan Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmak için Konya’nın tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesinde altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına çalışırken bir yandan da depremzede kardeşlerimizin sağlığıyla ilgili konulara elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Konya Diş Hekimleri Odamızla hayata geçirdiğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracımız depremzedelerimiz için Hatay’ın Defne ilçesinde hizmet vermeye başladı. Hataylı kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını giderme noktasında Konya olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.


“ACILARA MERHEM OLMAYA GELDİK”


Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Mete Algen, “Konya’dan tüm diş hekimleri ve dental sektörü olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bize tahsis ettiği, içeriği bir diş kliniği gibi donatılan otobüsle Hatay’a geldik. Burada acılara merhem olmaya geldik. İnşallah diş tedavisi hizmeti vereceğiz. Gerek Konya, Karaman ve Aksaray’dan gerekse Türkiye’nin her yerinden gelecek gönüllü diş hekimlerimizle beraber bu hizmeti burada depremzedelerimiz için vereceğiz” açıklamasını yaptı.


KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ


Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin ise, “Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza, aynı zamanda Konya Diş Hekimleri Odası’ndaki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık ve hala bu felaketin izlerini kaldırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Hatay merkezde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilemiyordu. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği bu mobil ağız ve diş sağlığı merkezi birçok insanımıza bu hizmeti sunacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı’na tedavi için gelen Hataylılar ise, verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Konya Mobil Diş Aracı
#Hatay
40 dakika önce
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Konya Mobil Diş Aracı Hatay’da hizmet vermeye başladı
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