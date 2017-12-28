GündemKonya ve Ankarada FETÖ operasyonunda 13 asker gözaltına alındı
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Konya yerel haberleri: Konya ve Ankara'da FETÖ operasyonunda 13 asker gözaltına alındı

Konya ve Ankara'da FETÖ operasyonunda 13 asker gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya ve Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10'u muvazzaf astsubay 13 kişi gözaltına alındı.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konya merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 10'u muvazzaf asker 13 kişi yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 10'u muvazzaf astsubay, 2'si öğretmen 13 kişinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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