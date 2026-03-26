Konya’da 26 yıldan fazla hapis cezası olan dolandırıcı yakalandı

09:4526/03/2026, Perşembe
Hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 26 yıl hapis cezası bulunuyordu
Konya’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, farkı şehirlerde dolandırıcılıktan aranan, hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 26 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçlarından Türkiye genelinde farklı iller tarafından aranan, hakkında toplam 36 ayrı yakalama kararı bulunan ve 26 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 24 yaşındaki M.S. yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.S., Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



İstanbul Boğazı'nda Türk petrol gemisi vuruldu mu? Resmi açıklama geldi