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Konya'da 4 ay önce tahliye edilen bina çöktü

Konya'da 4 ay önce tahliye edilen bina çöktü

16:1923/03/2025, Pazar
DHA
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Caddeyi ulaşıma kapatan polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.
Caddeyi ulaşıma kapatan polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Konya'da yıkım riski nedeniyle yaklaşık 4 ay önce tahliye edilen 6 katlı bina, iş makinesiyle yıkımı yapılırken çöktü.

Konya Selçuklu'da 6 katlı bina yıkım riski nedeniyle yaklaşık 4 ay önce tahliye edilip, belediye ekiplerince mühürlendi. Bugün bölgede önlem alındıktan sonra iş makinesiyle yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Çökme olayından dakikalar önce binanın önünden geçtiklerini belirten 2 kişi, büyük tehlike atlattıklarını ifade ederek işçilere tepki gösterdi. Polis, müdahale edip, bu kişileri bölgeden uzaklaştırdı. Polis, caddeyi ulaşıma kapatıp, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.




#konya
#deprem
#yıkım

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