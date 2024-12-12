Güngören'de 5 katlı bina çöktü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Güngören'de Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan bina çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.
Yıkım sırasında çöktü
Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'ta bulunan 5 katlı 4 bloktan oluşan binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Boşaltılan binayı yıkmak üzere bugün belediye ekipleri sokak üzerine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları devam ederken 5 katlı bina bir anda çöktü.
İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.
Çökmeyle birlikte vatandaşların korkuyla kaçtığı, ortalığın da tozla kaplandığı görüntüye yansıyor.