Güngören'de 5 katlı bina çöktü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan bina çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.