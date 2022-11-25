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KONYA

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi iddiasına ilişkin yasal süreç başlatıldığı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, ''Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur'' açıklamasında bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Konyada barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı
Foto: DHA.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır” denildi.

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan iki şüpheli, Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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