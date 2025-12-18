Konya'da çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire ve 2 bloktan oluşan, zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı.





Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Jethan (24) ve amcası Halid El Jethan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Jethan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Jethan'ın kuzeni, olay tarihinden 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) yaşamını yitirdi.

10 sanık yargılanıyor

Taşoluk Apartmanı’nın çökmesiyle ilgili 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Suç oranlarına göre haklarında 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların üçüncü duruşması, bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan daha önce tahliye edilen ancak başka suçtan tutuklu bulunan balık işletmecisi Kazım Fünlü (45), SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ile katılırken, diğer tutuksuz sanıklardan sadece Volkan D. (50) ve dükkan sahiplerinden Mehmet P. (65) salonda hazır bulundu.





'Ben kimseye kapı aç diye talimat vermedim'

Sanıklardan Kazım Fünlü, ''Ben kimseye dükkanlar arasına kapı aç diye talimat vermedim. Orası yapılırken ben açık cezaevinde mahkumdum. Tüm iletişimimi telefonla yaptım'' dedi.





Volkan D. de ''Benim bu olaydı suçum yok' 'diye kendini savundu. Mehmet Parla da hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Bilirkişi duvar inceliğini işaret etti

Mahkeme heyeti, bilirkişi heyetinden istenilen raporun mahkeme sunulduğunu belirtti. Raporda, binanın bodrum katında bulunan duvarların 40 santimetre olması gerekirken, 30 santimetre olduğu ve bu sebepten dolayı da yıkılmış olma olasılığının yüksek olduğunun belirtildiği açıklandı. Mahkeme heyeti, aynı bilirkişi heyetinden çöken binanın bulunduğu yerdeki toprağın yapısı ve su tesisatıyla ilgili bilirkişi raporu istedi. Duruşmayı, 24 Mart 2026 tarihine erteledi.







