Konya'da peş peşe kazalar: Biri ağır yedi yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Çevre yolu kavşağındaki çarpışmada 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Antalya kara yolundaki ikinci kazada ise 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolu ilçe merkezi çıkışı çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 20 AJD 151 plakalı kamyon ile H.A. yönetimindeki 42 ASC 363 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada araç içerisinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ve yolcu olarak bulunan H.E.A, İ.Ö.K., H.H.A. ve Z.E.K. ile kamyon sürücüsü A.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer kaza ise Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir eden H.S. yönetimindeki 07 ACL 186 plakalı otomobil, kaymakam virajı mevkiinde devrilip bariyerlere çarparak durabildi. Ters dönen araç içerisindeki sürücü ile 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Her iki kazayla ilgili incelemeler sürüyor.