Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da peş peşe kazalar: Biri ağır yedi yaralı

Konya'da peş peşe kazalar: Biri ağır yedi yaralı

23:098/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (Foto: Arşiv)

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Çevre yolu kavşağındaki çarpışmada 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Antalya kara yolundaki ikinci kazada ise 1 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolu ilçe merkezi çıkışı çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 20 AJD 151 plakalı kamyon ile H.A. yönetimindeki 42 ASC 363 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada araç içerisinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ve yolcu olarak bulunan H.E.A, İ.Ö.K., H.H.A. ve Z.E.K. ile kamyon sürücüsü A.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir eden H.S. yönetimindeki 07 ACL 186 plakalı otomobil, kaymakam virajı mevkiinde devrilip bariyerlere çarparak durabildi. Ters dönen araç içerisindeki sürücü ile 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili incelemeler sürüyor.



#Konya
#Beyşehir
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil hangi gün başlıyor, kaç gün sürecek? Bayram tatili ile birleşecek mi? MEB 2026 Mart ara tatili tarihleri açıklandı