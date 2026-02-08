Konya'da peş peşe kazalar: Biri ağır yedi yaralı

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolu ilçe merkezi çıkışı çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 20 AJD 151 plakalı kamyon ile H.A. yönetimindeki 42 ASC 363 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada araç içerisinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ve yolcu olarak bulunan H.E.A, İ.Ö.K., H.H.A. ve Z.E.K. ile kamyon sürücüsü A.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.