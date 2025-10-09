Konya’da zehir tacirlerine darbe: 282 kişi tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ağustos ve eylül aylarını kapsayan 60 günlük periyotta gerçekleştirilen 328 operasyonda 1 milyon 257 bin 243 adet uyuşturucu hap, 144 bin 579,09 gram sentetik kannabinoid, 8 bin 777,13 gram esrar, 5 bin 965,37 gram bonzai ham maddesi, 3 bin 470,78 gram eroin, bin 822,55 gram skunk, 699 gram metamfetamin, 202 adet (69 bin 933 kullanımlık) peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 159 kök Hint keneviri ve 121,22 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin yanı sıra, imal ve satışta kullanıldığı tespit edilen 22 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüklü miktarda paraya el konuldu. Ayrıca operasyonlarda suç unsuru 6 ruhsatsız tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ve 230 adet fişek ele geçirildi.

328 operasyonda 548 kişiye adli işlem yapıldı

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 548 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 201’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 46 şahıs adli kontrol şartıyla, 301 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranan 133 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 81’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlar ve aranan şahısların yakalanması neticesinde, toplamda 282 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, zehir tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.











