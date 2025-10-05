Yeni Şafak
Gelinlik üzerinde zehir ticareti

23:425/10/2025, Pazar
IHA
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir aracın kente uyuşturucu sokmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir aracın kente uyuşturucu sokmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

"Kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermeyecek"

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençleri zehirlemek isteyen suçlulara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Çiçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi yolu denerse denesinler kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gr uyuşturucu madde yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."



#Kayseri
#Gelinlik
#Uyuşturucu
