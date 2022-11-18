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İSTANBUL

Köpek eğitmeni Çağrı Aracı'dan başıboş köpek sorununa çözüm önerisi: Yanından geçerken izin almalıyız

Başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklamada bulunan köpek eğitmeni Çağrı Aracı, insanların köpeğin yanından geçerken bir 'izin alma yöntemleri' olması gerektiğini söyledi. Çağrıcı'nın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köpek eğitmeni Çağrı Aracıdan başıboş köpek sorununa çözüm önerisi: Yanından geçerken izin almalıyız
Nevşin Mengü - Çağrı Aracı.

YouTube'daki 'Kral Köpek Ailesi' isimli kanalıyla bilinen köpek eğitmeni Çağrı Aracı, Nevşin Mengü'nün canlı yayın konuğu oldu.

Son dönemde artan başıboş köpek saldırılarıyla ilgili konuşan Aracı, ilginç bir çözüm önerisinde bulundu.

"KÖPEKLERDEN İZİN ALMA YÖNTEMLERİ VAR"

İnsanların köpeğin yanından geçerken bir 'izin alma yöntemi' olması gerektiğini söyleyen Aracı, şu ifadeleri kullandı:

“Köpekle göz göze geldiğinizde takip edebileceğiniz birkaç hareket sırası var. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Karşıdan karşıya geçerken yaptığımız basit bir hareket var değil mi? Sağımıza solumuza bakıyoruz sonra karşıya geçiyoruz. Nasıl bu basit bir trafik iletişim kuralıyken, köpekleri de araba gibi düşünelim. Karşılaştığımız bir köpeğin bize saldırma ihtimalini yüzde 90 engelleyebiliriz.”

Köpek eğitmeni Çağrı Aracı'dan başıboş köpek sorununa çözüm önerisi: Yanından geçerken izin almalıyız
OYNAT 01:47
Köpek eğitmeni Çağrı Aracı'dan başıboş köpek sorununa çözüm önerisi: Yanından geçerken izin almalıyız
Başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklamada bulunan köpek eğitmeni Çağrı Aracı, insanların köpeğin yanından geçerken bir “izin alma yöntemleri” olması gerektiğini söyledi. Çağrıcı'nın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Aracı’nın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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Olay, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı.
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Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı.
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Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı.
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Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı.
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Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı.
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“Çok zor durumdayız”Çocuğun babası Musa Öz, hastanede çocuklarının uğradığı saldırıdan sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek, “Köpeklerin saldırmasından dolayı çocuğumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Gerekli yetkili birimlerin ve makamların bunun için ne gerekiyorsa yapılmasının istiyoruz. Şuan zor durumdayız. Ellimizden bir şey gelmediği için bekliyoruz. 4-5 saattir burada bekliyoruz. Doktorların müdahalesini bekliyoruz” dedi.
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“Kanlar için yatıyordu”Anne Fatma Öz ise çocuğunun ödevini yapmak için markette kalem almaya gittiğini ifade ederek, “Oğlumun ödevi olduğundan dolayı kalem almak için markette gitti. Daha sonra gelmediği için merak ettik. Komşumuz bize çocuğunuza köpekler saldırdı dedi.
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Gittiğimizde çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boynunda ciddi hasarlar olduğu için ambulansta kucağıma, göğsüme verdiler. Çocuğumla hastaneye kadar öyle geldik. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin.
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Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Geçen yıl aynı köpekler bana da saldırdı” ifadelerini kullandı.
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