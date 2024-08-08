Köpek saldırısına uğrayıp ölümden dönen gencin babası mama lobisine tepki gösterdi: Çocukların hayatı bunların umurunda değil

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Korumua Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Sahipsiz köpekler, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Öte yandan son olarak şarkıcı Dilan Çıtak, skandal sözlere imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yasaya tepki gösteren Dilan Çıtak, kendisi köpek ilan etti. “Bana köpek olarak seslenebilirsiniz” ifadelerini kullanan Dilan Çıtak, “Ben, bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Ben insan değilim.” ifadelerini kullandı.