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Köpek saldırısına uğrayıp ölümden dönen gencin babası mama lobisine tepki gösterdi: Çocukların hayatı bunların umurunda değil

Sokakları işgal eden sahipsiz köpekler terör estirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Ahmet Emin Gümüş, İstanbul'un Ayvansaray Sahili'nde köpek saldırısına uğradı. Kolları ve bacakları ciddi yaralar alan Gümüş'ün babası Yeni Şafak'a konuştu. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan mağdur baba, çocukların hayatlarını hiçe sayan mama lobisine tepki gösterdi.

Semih Kara
17:38 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:42 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Emin Gümüş.
Ahmet Emin Gümüş.
İstanbul'un Fatih ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki kurye Ahmet Emin Gümüş, 4 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Ayvansaray Sahili'ne gitti. Sahilde sahipsiz bir köpek tarafından saldırıya uğrayan Gümüş, kollarından ve bacaklarından ciddi yaralar aldı. Köpeğin son anda oğlunun boğazını ısırmaya çalıştığını anlatan baba İbrahim Gümüş,
"Hayvan severler hayvanları bu kadar savunuyorken biz de mağdurlardan biri olduk"
ifadelerini kullandı.


"Mama lobisinin umurunda değil"


İbrahim Gümüş, oğlu köpek saldırına uğradığı sırada şehir dışında olduğunu ve haberi alır almaz İstanbul'a geldiğini söyledi.


Oğlunun sağ ve sol ellerinin, kollarının ve bacaklarının yaralar içinde olduğunu anlatan acılı baba
"Çocukların hayatı umurlarında değil. Kendi zevkleri, sefaları için, muhalefet yapacağım diye bizim çocuklarımızın yaşam hakkını hiçe sayıyorlar"
diyerek mama lobisine tepki gösterdi.

Ahmet Emin Gümüş (solda) ve babası İbrahim Gümüş (sağda).

"Körü körüne muhalefet"


Kamuoyunda 'Sahipsiz köpek yasası' olarak bilinen yasa hakkında konuşan İbrahim Gümüş,
"Bile bile lades! Körce, cahilce, inadına muhalefet ediyorlar. İnadına yanlışı savunuyorlar."
sözleriyle mama lobisine ve yasanın geçmesini engellemeye çalışan vekillere tepkisi gösterdi.

Acılı baba, "Devlet sonuna kadar haklı. Bu konunun ele alınması lazım. Çok canlar yanıyor ama başına gelen biliyor" ifadeleriyle de sahipsiz köpeklerin bir an önce toplatılması gerektiğini ifade etti.




#Sahipsiz Köpek
#Köpek Saldırısı
#Başıboş Köpek Sorunu
#Mama Lobisi
43 dakika önce
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