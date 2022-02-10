​​Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: Alevilere yönelik küfür dolu sözleri şiddetle ve nefretle kınıyorum

Başkan Şener Söğüt açıklamasında, “Bugün Sosyal medya üzerinden Alevi kardeşlerimize ağza alınmayacak galiz küfürler eden şahsı öncelikle şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kardeşliğin ve sağduyunun hâkim olduğu şehrimizde toplumsal birlikteliğimize ve kardeşliğimize zarar verici bu ve benzeri söylemlerle, asırlardır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda, birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

EN AĞIR CEZAYI ALACAKTIR

Bu tür söylemler içerisinde olan kişilerin; provokatörlük yapmasına ve bizlerin kardeşliğine nifak tohumları ekmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu çirkin saldırıyı yapan şahsı, kısa bir sürede tespit ederek göz altına alan emniyet güçlerimize teşekkür ediyor, söz konusu şahsın hukuk önünde en ağır cezayı alacağına inancımız tamdır. Bir kez daha halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edecek, bu ve benzeri açıklamaları şiddetle kınıyor ve lanetliyor, tüm Alevi kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.