Körfez’in su kalitesine yakın takip

İzmit Körfezi’nin etrafını ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni eski günlerine döndürüyor. Her geçen gün mavi bir görünüme kavuşan İzmit Körfezi’nin deniz suyu kalitesine olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacı ile 2007 yılından bu yana “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütülüyor.

İzmit Körfez’inde elde edilen veriler bütünleşik su kalitesi değerlendirme çalışmalarına nitelikte bir veri tabanı oluşturuyor. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen söz konusu projenin sonuçları TÜBİTAK MAM heyeti tarafından bilgilendirme toplantısı halinde her yıl düzenli olarak Büyükşehir Belediyesine bildiriliyor. Ayrıca çalışma kapsamında İzmit Körfezi özelinde yıl içerisinde bir çalıştay düzenlenmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi amacıyla devasa arıtma tesislerini faaliyete geçirdi. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Her geçen gün daha temiz hale gelen Körfez, tertemiz bir görünüme kavuştu. Canlı popülasyonu giderek artan Körfez’de deniz canlılarının yanında gözlemlenen kuş sayışa da her yıl artıyor.