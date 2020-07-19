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KAYSERİ

Koronadan dolayı işler değişti: Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı

Koronadan dolayı işler değişti: Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı

Kayseri’de kurulan kurban pazarında, besici ile müşteri arasında pet şişe ile ilginç pazarlık yapıldı. Hayvan satıcı Ekrem Parlak, "Koronadan dolayı elimizde değnek olmadığı için, suyla yaptık ve o şekilde hayvanı bıraktık. Vatandaşlarımıza da önerimiz, hayvanların sağlığına ve sağlık raporu olup olmadığına dikkat etsinler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı.
Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte, Kayseri’de besiciler de pazarlarda çadırlarını kurmaya başladı. Pandemi dönemi olması sebebiyle sosyal mesafeli pazarlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak: Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak
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Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak: Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak

Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı.

Kurban almak isteyen müşteri ile pazarlık ederken sosyal mesafe için değnek bulamayan 15 senelik besici Ekrem Parlak, elindeki su şişesinin iki ucundan tutarak pazarlık yaptı.

Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı.

Pazarlık ederken değnek bulamadıkları için su şişesi ile yaptıklarını söyleyen Ekrem Parlak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Satılan hayvanın canlı hali 700 kilonun üzerinde. Hayvanlarımızın en düşüğü 550 kilo gelir. Ortalama 600 - 650 kilo arası hayvanlar. 17 bin 18 bin TL’ye kadar fiyatlarımız var. Az önce hayvanımızı 16 bin TL’ye sattık. Pazarlığımızı da su ile yaptık. Koronadan dolayı elimizde değnek olmadığı için, suyla yaptık ve o şekilde hayvanı bıraktık. Vatandaşlarımıza da önerimiz, hayvanların sağlığına ve sağlık raporu olup olmadığına dikkat etsinler. Hayvanın 2 buçuk yaşında olduğunu da anlamaları için ağzına bakmalarını tavsiye ederim.”

Koronadan dolayı işler değişti: ​Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı​
FOTOĞRAF 10
Title
Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte, Kayseri’de besiciler de pazarlarda çadırlarını kurmaya başladı.
Title
Pandemi dönemi olması sebebiyle sosyal mesafeli pazarlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.
Title
Kurban almak isteyen müşteri ile pazarlık ederken sosyal mesafe için değnek bulamayan 15 senelik besici Ekrem Parlak, elindeki su şişesinin iki ucundan tutarak pazarlık yaptı.
Title
Pazarlık ederken değnek bulamadıkları için su şişesi ile yaptıklarını söyleyen Ekrem Parlak, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Satılan hayvanın canlı hali 700 kilonun üzerinde. Hayvanlarımızın en düşüğü 550 kilo gelir. Ortalama 600 - 650 kilo arası hayvanlar. 17 bin 18 bin TL’ye kadar fiyatlarımız var. Az önce hayvanımızı 16 bin TL’ye sattık. Pazarlığımızı da su ile yaptık. Koronadan dolayı elimizde değnek olmadığı için, suyla yaptık ve o şekilde hayvanı bıraktık. Vatandaşlarımıza da önerimiz, hayvanların sağlığına ve sağlık raporu olup olmadığına dikkat etsinler. Hayvanın 2 buçuk yaşında olduğunu da anlamaları için ağzına bakmalarını tavsiye ederim.” ​
Title
Title
Title
Title
Title
Koronadan dolayı işler değişti: ​Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı​
Kayseri'de kurulan kurban pazarında, besici ile müşteri arasında pet şişe ile ilginç pazarlık yapıldı. Hayvan satıcı Ekrem Parlak, "Koronadan dolayı elimizde değnek olmadığı için, suyla yaptık ve o şekilde hayvanı bıraktık. Vatandaşlarımıza da önerimiz, hayvanların sağlığına ve sağlık raporu olup olmadığına dikkat etsinler" dedi.

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