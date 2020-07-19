Koronadan dolayı işler değişti: ​Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı​

“Satılan hayvanın canlı hali 700 kilonun üzerinde. Hayvanlarımızın en düşüğü 550 kilo gelir. Ortalama 600 - 650 kilo arası hayvanlar. 17 bin 18 bin TL’ye kadar fiyatlarımız var. Az önce hayvanımızı 16 bin TL’ye sattık. Pazarlığımızı da su ile yaptık. Koronadan dolayı elimizde değnek olmadığı için, suyla yaptık ve o şekilde hayvanı bıraktık. Vatandaşlarımıza da önerimiz, hayvanların sağlığına ve sağlık raporu olup olmadığına dikkat etsinler. Hayvanın 2 buçuk yaşında olduğunu da anlamaları için ağzına bakmalarını tavsiye ederim.” ​