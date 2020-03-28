Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirmişti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC’den gelen 450 kişi karantinaya alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.