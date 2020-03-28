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Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı

Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu açıklamasının ardından bu sabah Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi de koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirmişti.

KKTC’den gelen 450 kişi karantinaya alındı
FOTOĞRAF 17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
Title
KKTC’den gelen 450 kişi karantinaya alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirildi.
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