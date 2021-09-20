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TEKİRDAĞ

Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, lokanta işletmecisi Onur Öztürk Hacıosmanoğlu (42), koronavirüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından aşı olunması çağrısı yaptı. Aşı yaptırmadığı belirtilen Hacıosmanoğlu, paylaşımından 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti
Onur Öztürk Hacıosmanoğlu

Çorlu'nun Omurtak Caddesi ile Eski Sanayi Sitesi'nde lokanta işletmeciliği yapan, evli ve bir çocuk babası Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, koronavirüse yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Hacıosmanoğlu, sağlık durumu ağırlaşınca 4 Eylül'de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşı olmadığı belirtilen Hacıosmanoğlu, 5 Eylül'de sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapıp, 'Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. Beş gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor. Her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs. Kendinizi, ailenizi düşünün ve bir dakika bile kaybetmeden aşı randevusu alın. Çok zor bir illet, her an acı çekerek ölüp, ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler, boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın. Gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde' paylaşımında bulundu.


Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, paylaşımının ardından 8 Eylül'de yoğun bakıma alındı ve dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hacıosmanoğlu'nun ölümüyle başta ailesi, arkadaşları olmak üzere Çorlu esnafı büyük üzüntü yaşadı.

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Müzisyen Marcus Birks, koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davrandı. Genç müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürdü.
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KORONAVİRÜSE YAKALANDI <br><br> Ancak ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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AŞI YAPTIRMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU <br><br> Dail Mail'in haberine göre Birks; 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi. Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.
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HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ <br><br> Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için Özverili ve gururlu bir adamdı dedi. Lis Birks mesajında Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum diye yazdı.
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MARCUS BIRKS KİMDİR? <br><br> Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı.
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'Haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek aşı olmayı reddetmişti: Ünlü isim koronadan hayatını kaybetti
Haftada beş gün egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen ve aşı olmayı reddeden İngiliz müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.


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