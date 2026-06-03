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Korsan taksilere göz açtırılmıyor

Korsan taksilere göz açtırılmıyor

04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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İstanbul'da geçtiğimiz yıl ve bu yıl yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları belirlenen 18 bin 85 sürücü hakkında işlem yapılırken, araçları ise trafikten menedildi. Ayrıca mevzuata aykırı taşımacılık hizmeti alan 18 bin 529 yolcu hakkında da işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik il genelinde çeşitli çalışmalar yaptı. Ekipler, 1 Ocak-31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6 bin 408 sürücü ile usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6 bin 567 yolcuya işlem yaptı. Ekipler, geçen yıl ise ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten menedildi.



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