Gündem Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
ANKARA

Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu

Açık cezaevindeki mahkumların Kovid-19 izni 31 Temmuz’da sona erecek. Bugüne kadar Kovid-19 izninden faydalanıp ceza infaz kurumlarından çıkan kişi sayısı 413 bin 652. Şu an itibariyle izinde bulunan 103 bin 532 kişiden 25 bin 66’sının aktif sigortalı bir işte çalıştığı öğrenildi. İznin uzatılmasını öngören çalışma için Adalet Bakanlığı’na yetki verilecek.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Arşiv

Açık cezaevindeki mahkûmların izninin uzatılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki günkü kabine toplantısında, açık cezaevlerindeki Kovid-19 izinleriyle ilgili sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası “Kabine toplantımızda açık cezaevindeki hükümlülere uygulanan Kovid-19 izinleri için değerlendirme yaptık. İzinleri 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

103 BİN MAHKUM İZİNDE

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, açık cezaevi izinlerinin uzatılması için TBMM’de görüşülen Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören teklife önerge ile ekleme yapılacak. İzinlerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılması konusunda Adalet Bakanı’na yetki verilecek. Mevcut Kovid-19 izninde bulunan 103 bin 532 kişiden 25 bin 66’sının aktif sigortalı bir işte çalıştığı öğrenildi. Bugüne kadar Kovid-19 izninden faydalanıp ceza infaz kurumlarından çıkanların sayısının toplamının ise 413 bin 652 olduğu belirtildi.

Açık cezaevi izni uzatıldı: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantı sonrası yaptığı konuşmada mahkumlarla ilgili bir duyuruda bulundu.
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Açık cezaevlerindeki Kovid-19 izninin uzayıp uzamadığıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, yeni bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle: \"Açık cezaevinde Kovid-19 izinleriyle yeni değerlendirme yaptık.
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Açık cezaevinde hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.
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Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.\"
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Birkaç gün önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatılmış ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ifade edilmişti.
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Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedilmişti.
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Açık cezaevi izni uzatıldı: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından hükümlüleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" gibi soruların cevap bulduğu açıklamanın detayları haberde...


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