​Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu

Açık cezaevindeki mahkûmların izninin uzatılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki günkü kabine toplantısında, açık cezaevlerindeki Kovid-19 izinleriyle ilgili sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası “Kabine toplantımızda açık cezaevindeki hükümlülere uygulanan Kovid-19 izinleri için değerlendirme yaptık. İzinleri 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

103 BİN MAHKUM İZİNDE

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, açık cezaevi izinlerinin uzatılması için TBMM’de görüşülen Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören teklife önerge ile ekleme yapılacak. İzinlerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılması konusunda Adalet Bakanı’na yetki verilecek. Mevcut Kovid-19 izninde bulunan 103 bin 532 kişiden 25 bin 66’sının aktif sigortalı bir işte çalıştığı öğrenildi. Bugüne kadar Kovid-19 izninden faydalanıp ceza infaz kurumlarından çıkanların sayısının toplamının ise 413 bin 652 olduğu belirtildi.

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