Kozmetek 2026 başvurularında geri sayım başladı

Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Agarta Bitkisel Kozmetik paydaşlığında yürütülen Kozmetik Teknolojileri Yarışması (Kozmetek), 2026 yılında Türkiye genelindeki gençlerle buluşuyor. İlk kez 2025 yılında belirli üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya, geçen yıl 67 yarışmacı başvuru yapmıştı. 2026 yılında Türkiye geneline açılan Kozmetek’te ise başvuru sayısı şimdiden 260’ı aşarak yarışmanın gençler nezdinde gördüğü güçlü ilgiyi gözler önüne serdi.

Kozmetek, gençlerin bilim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve yenilik odaklı düşünmesini teşvik eden, kozmetik sektörü ile dijital dönüşüm alanlarını aynı zeminde buluşturan güçlü bir yarışma ve gelişim platformu olarak öne çıkıyor. Yarışma başvuruları başlamış olup başvurular kozmetek.org web sayfası üzerinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2026 olarak açıklandı.

Kozmetek Düzenleyicisi Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği Oldu

Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği, gençlerin bilimsel üretim kapasitesini artırmayı, teknoloji odaklı düşünme becerilerini desteklemeyi ve toplumsal fayda üreten projelerin çoğalmasına katkı sunmayı hedefleyen bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, aynı zamanda geleceğin Türkiye’sini inşa edecek genç fikirleri destekleyen çalışmaları önemseyen bir vizyona sahip bulunuyor.

Dernek, özellikle kimya, teknoloji, üretim kültürü, sürdürülebilirlik ve yenilik ekseninde gençlerin proje geliştirme becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Kozmetik sektörünü; bilim, Ar-Ge, yerli üretim, teknoloji geliştirme ve katma değerli dönüşüm alanı olarak gören bu yaklaşım, gençlerin potansiyelini görünür kılmayı hedefliyor.

Dernek için Kozmetek, yalnızca bir yarışma değil; gençlerin bilgiyle üretim arasında köprü kurabildiği, fikirlerini somut projelere dönüştürebildiği ve Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunabildiği stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Agarta Paydaşı Oldu

Kozmetek’in paydaşı olan Agarta Bitkisel Kozmetik, doğal ve bitkisel üretim anlayışını merkeze alan yaklaşımıyla yarışmaya güçlü bir destek sunuyor. Yerli üretimi, kendi kaynaklarımızı değerlendirmeyi ve Türkiye’nin bitkisel zenginliğini katma değere dönüştürmeyi önemseyen Agarta, gençlerin bu alandaki fikirlerini desteklemeyi toplumsal ve sektörel bir sorumluluk olarak görüyor.

Agarta Bitkisel Kozmetik, yarışma sürecinde gençlere yalnızca moral desteği vermekle sınırlı kalmayıp; imkânlar ölçüsünde laboratuvar altyapısı, mentörlük desteği, teknik yönlendirme ve hammadde desteği gibi alanlarda katkı sunmayı hedefliyor. Böylece gençler, fikirlerini yalnızca teorik düzeyde bırakmadan, uygulamaya dönük biçimde geliştirme fırsatı bulabilecek.

Bu paydaşlık aynı zamanda sektör ile genç yetenekler arasında güçlü bir temas kurulmasına da imkân sağlıyor. Doğal içeriklere, bitkisel çözümlere ve yerli üretim perspektifine önem veren Agarta, yeni nesil girişimci ve araştırmacı gençlerin yetişmesine katkı sunmayı öncelikli görüyor.

Kozmetek 2025’te Neler Yaşandı?

Kozmetek’in ilk yılı olan 2025’te Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Çanakkale’den 67 genç yarışmaya başvurdu. Final aşamasına toplam 24 proje yükseldi ve bu projeler hem jüri üyeleri hem de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Akademisyenlerden sektör profesyonellerine, kimya tutkunu gençlerden hammadde üreticilerine kadar geniş bir kitle yarışma alanında bir araya geldi.

Kurulan stantlar, gerçekleştirilen kimya gösterileri ve finalist sunumları yarışmanın bilimsel ve yaratıcı atmosferini güçlendirdi. Jüri değerlendirmelerinde finalistlerin projelerini doğrudan anlatma imkânı bulması gençlerin emeklerinin görünür olmasını sağladı.

Kozmetek 2025, yalnızca proje sunumlarının yapıldığı bir yarışma olmanın ötesine geçerek, gençlerin motivasyon kazandığı ve üretme heyecanını paylaştığı canlı bir ekosisteme dönüştü.

Yarışmada dereceye giren projeler ödüllendirilirken, finale kalan diğer yarışmacılara da tablet hediye edilerek gençlerin emekleri de güçlü biçimde desteklendi.

Yarışmanın ruhunu güçlendiren özel unsurlardan biri de Kozmetek için hazırlanan müzikal eserler oldu. Enerjik Kozmetek Marşı, “Formülü Geliştir, Evreni Değiştir” çağrısıyla bilimin ve gençliğin dönüştürücü gücünü vurgularken; sahnelenen “Kim, Kim, Kimya Var” adlı rap parçası da kimyanın hayatın her alanındaki etkisini dikkat çekici bir dille yansıttı. Bu eserler, Kozmetek’in bilimsel yaklaşımını gençliğin enerjisiyle birleştiren özgün atmosferine katkı sundu.

Kozmetek 2026 Türkiye Geneline Açıldı

İlk yılında elde ettiği ilgi ve etkiyle dikkat çeken KOZMETEK, 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki tüm üniversitelere açıldı. Böylece yarışma, daha geniş bir genç kitleye ulaşarak bilimsel üretimi, proje kültürünü ve yenilikçi düşünceyi ulusal ölçekte teşvik eden bir yapıya kavuştu.

Kozmetek, Türkiye genelinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile mezuniyet yılı 2024 ve sonrası olan gençlerin başvurusuna açık olacak. Yarışmaya başvurular bireysel ya da takım halinde yapılabilecektir. Takımlar en az iki, en fazla üç kişiden oluşabilecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve güncel takvim kozmetek.org adresinden takip edilebilecek.

2026 yılında da yarışma, gençlerin bilgi ve yeteneklerini görünür kılabilecekleri, sektöre dokunan projeler geliştirebilecekleri ve kendilerini profesyonel anlamda ifade edebilecekleri bir platform sunmayı sürdürüyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Kamu Yararına Düzenlenmesi

Kozmetek, yalnızca sektör odaklı bir yarışma olarak değil, aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunan bir platform olarak konumlanıyor. Yerli üretimin güçlenmesi, bilimsel düşüncenin teşvik edilmesi, kozmetik teknolojilerini geliştirme kültürünün yaygınlaşması ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesi gibi hedefler, yarışmanın temel yaklaşımında önemli bir yer tutuyor.

Bu yönüyle Kozmetek, üniversite ile sektör arasında etkileşimi artıran, araştırma ve geliştirme kültürünü destekleyen, yenilikçi düşünceyi görünür kılan bir yapı sunuyor. Türkiye’nin kendi bilgi birikimi, doğal kaynakları ve genç insan gücüyle daha güçlü üretim modelleri geliştirebilmesi açısından Kozmetek önemli bir imkân alanı oluşturuyor.

Aynı zamanda Kozmetek, kamu yararı gözetilerek düzenlenen bir organizasyon niteliği taşıyor.

Gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını teşvik eden, üretim kültürünü destekleyen ve toplumsal fayda sağlayacak fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Tüm bunların yanında ortak geleceğe katkıyı da önemseyen bir anlayışla yürütülüyor.

Son Kimyacı Aranıyor

Kozmetek 2026 kapsamında yer alan Kozmetik İnovasyon Yarışması, kozmetik alanında bilimsel, yenilikçi ve uygulanabilir projeler geliştirmek isteyen gençleri bekliyor. Bu kategori; doğa dostu içeriklerden sürdürülebilir üretim yöntemlerine, biyoteknolojik formülasyonlardan geri dönüştürülebilir ambalaj çözümlerine kadar geniş bir çalışma alanını kapsıyor.

Aynı zamanda, yöresel bitkilerden geleneksel bilgiye uzanan doğal içeriklerin bilimsel yöntemlerle ele alınmasını, akademik bakış açısıyla değerlendirilmesini ve sektörel yeniliklere dönüşmesini teşvik ediyor. Böylece yerel bilgi birikiminin bilimsel doğrulama süreçlerinden geçerek katma değerli üretime dönüşmesi hedefleniyor.

Bu yıl ödüllerde artışa gidildi. Kozmetik İnovasyon Yarışması kapsamında dereceye giren projelere verilecek ödüller;

Birincilik Ödülü: 125.000 TL

İkincilik Ödülü: 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 50.000 TL

Bu destekle gençlerin yalnızca yarışmaya katılması değil, aynı zamanda projelerini geliştirmesi, ilerletmesi ve mümkünse uygulamaya taşıması teşvik ediliyor.

Son Dijital Pazarlamacı Aranıyor

Kozmetek 2026’nın ikinci ana kategorisi olan Dijital Pazarlama Yarışması, kozmetik sektörüne yönelik yaratıcı, stratejik ve veri odaklı projeler geliştirmek isteyen gençlere açık olacak. Bu kategoride; sosyal medya yönetiminden veri analitiğine, e-ticaret stratejilerinden yapay zekâ destekli müşteri etkileşimine kadar geniş bir yelpazede projeler değerlendirilecek.

Dijital Pazarlama Yarışması, gençlerin yaratıcılık ile teknolojiyi bir araya getirerek kozmetik sektörünün dijital dönüşümüne yön verebilecek fikirler üretmesine imkân sağlayacak. Marka konumlandırması, dijital iletişim, performans odaklı büyüme ve kullanıcı deneyimi gibi

başlıklarda geliştirilecek projeler, sektörün geleceğine ışık tutabilecek nitelikte değerlendirilecek.

Bu kategoride de ödüller 2026 yılı itibarıyla artırıldı. Dereceye giren projelere verilecek ödüller;

Birincilik Ödülü: 125.000 TL

İkincilik Ödülü: 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 50.000 TL

Böylece dijital pazarlama alanında yetkinlik geliştiren gençlerin fikirlerini daha görünür hale getirmeleri ve sektörel fırsatlarla buluşmaları desteklenecek.

Formülü Geliştir, Evreni Değiştir

Kozmetek, Türkiye’de kozmetik teknolojileri ve dijital pazarlama alanlarında yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli projeler geliştirmek isteyen gençleri bir araya getiren ulusal bir platform olarak 2026 yılında da yoluna güçlenerek devam ediyor. Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği düzenleyiciliğinde, Agarta Bitkisel Kozmetik paydaşlığında yürütülen yarışma; gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime ve üretimlerini geleceğe dönüştürmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

Bilimin, teknolojinin, yerli üretimin ve yenilikçi düşüncenin kesişim noktasında konumlanan Kozmetek, yalnızca bugünün değil, yarının Türkiye’sine de sesleniyor. Genç zihinlerin laboratuvardan sahaya, fikirden uygulamaya uzanan yolculuğuna eşlik eden bu platform; Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna insan kaynağı, üretim kültürü ve ilham veren projelerle katkı sunuyor.