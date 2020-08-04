KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona eriyor

KPSS 2020/1 tercih işlemleri bugün sona eriyor. Memur olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin sitesinden 23 Temmuz'dan itibaren yapmaya başlamıştı.
ÖSYM, ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonları açıkladı.
Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar için tıklayınız
KPSS tercih kılavuzu için tıklayınız
Bakan Selçuk açıklamıştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirtti.
Bakan Selçuk, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:
- "KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."