Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona eriyor
EĞİTİM

​KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona eriyor! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona eriyor

KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercihler bugün sona eriyor. KPSS-2020/1 tercihleri ÖSYM'nin sitesinden 23 Temmuz'da alınmaya başlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

KPSS 2020/1 tercih işlemleri bugün sona eriyor. Memur olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin sitesinden 23 Temmuz'dan itibaren yapmaya başlamıştı.

ÖSYM, ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonları açıkladı.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar için tıklayınız

KPSS tercih kılavuzu için tıklayınız

Bakan Selçuk açıklamıştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirtti.

Bakan Selçuk, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

  • "KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."
Abone Ol Google News
Malatya fayı konusunda uyarmıştı

Malatya fayı konusunda uyarmıştı

​Prof. Dr. Görür: 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir...
Limit belli oldu

'Limit' belli oldu

Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri açıklandı.
Azerbaycanlı siyasetçiler: Türkiye ile yapılan ortak askeri tatbikattan memnunuz

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

İlk belirlemelere göre büyüklüğü 5.2 çevre illerden de hissedildi.

​Polis ceza kesmeye başladı..

İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

Bankalar<br>kanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

Prof. Dr. Ceyhan'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren mesaj.
O işletme kapatıldı

O işletme kapatıldı

​Bakan Ersoy 'yanına kar kalmayacak' demişti.
Ahmet Yesevi Üniversitesi tecrübesi ile uzaktan eğitim imkanı
Gündem

Ahmet Yesevi Üniversitesi tecrübesi ile uzaktan eğitim imkanı

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak Devlet Üniversitesidir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle önemli bir misyon üstlenmiştir.
Adana'da kahreden olay: Yeğenini kurtardı kendi boğuldu
Gündem

Adana'da kahreden olay: Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Yetkililerin boğulma riski uyarılarına rağmen sıcak havadan bunalan vatandaşlar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor. Son olarak Adana'dan kahreden bir haber geldi. Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak için suya atlayan Yahya Elhazzuri, dün gözden kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından bugün Elhazzuri'nin cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Ekonomi

Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun düzenleme getirileceğine yönelik açıklamada bulunduğu elektrikli scooter girişimi Martı'ya yönelik trafik polisleri harekete geçti. İstanbul Maltepe'de karayolunda seyir halinde ilerleyen elektrikli scooter'a para cezası kesildi. CİMER'e yapılan şikayetler üzerine elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında da cezai işlem uygulanabileceği açıklanmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.