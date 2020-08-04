​KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona eriyor! KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona eriyor KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercihler bugün sona eriyor. KPSS-2020/1 tercihleri ÖSYM'nin sitesinden 23 Temmuz'da alınmaya başlamıştı.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 13:15 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 13:21 Yeni Şafak AA