KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

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Meteorolojiden kar yağışı açıklaması geldi: Sıcaklıklar 6 derece daha düşüyor

Meteorolojiden son hava durumu göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.