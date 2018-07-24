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​KPSS soru ve cevap anahtarları açıklandı! 2018 KPSS soru ve cevapları öğrenme ekranı

KPSS soru ve cevap anahtarları açıklandı

2018 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarları yayınlandı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 22 Temmuz'da düzenlenmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular

Genel Kültür: Bulunmamaktadır.

Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır."

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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