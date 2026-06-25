Kral Charles’ın resepsiyonunda gözler Türkiye’ye çevrildi: İklim kriziyle mücadelede yol haritamızı paylaştık

Resepsiyonda COP31 Başkanı Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley birer konuşma yaptı. Bakan Kurum konuşmasında, Türkiye'nin COP31 hedeflerine ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çekerek, katılımcıları Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.