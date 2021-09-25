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ANKARA

Kriptolar toplandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesinde kilit rol oynayan ankesör/büfe hattı soruşturmaları kapsamında 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kriptolar toplandı
Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 20 zanlı yakalandı.

ABDULLAH SARİCA - ANKARA

Operasyonların ilki örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı. Mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen 10’u muvazzaf, 21 askeri personel ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 20’si yakalandı. İkinci operasyon ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına gerçekleştirildi. 4’ü muvazzaf 10 asker ile bu kişilerden sorumlu 18 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 35 şüphelinin sorguları sürerken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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