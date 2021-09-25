Kriptolar toplandı

ABDULLAH SARİCA - ANKARA
Operasyonların ilki örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı. Mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen 10’u muvazzaf, 21 askeri personel ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 20’si yakalandı. İkinci operasyon ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına gerçekleştirildi. 4’ü muvazzaf 10 asker ile bu kişilerden sorumlu 18 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 35 şüphelinin sorguları sürerken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.